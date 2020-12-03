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Найден способ облегчить течение COVID-19

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Облегчить течение коронавирусной инфекции могут регулярные физические нагрузки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Фитнес vs Corona», проведенное Ассоциацией операторов фитнес-индустрии и исследовательской компанией Content Research.

«Те, кто тренируется регулярно (не реже двух раз в неделю), на 25 процентов реже болеют COVID, чем те, кто бросил тренироваться с марта», — говорится в публикации.

15 процентов участников опроса сообщили, что переболели COVID-19. Среди них 49 процентов тренировались постоянно, и, предположительно, это помогло им легче перенести болезнь. Кроме того, тяжелая форма заболевания чаще встречалась у нетренирующихся респондентов.

В онлайн-опросе приняли участие 7800 человек из всех 85 регионов России. В выборку попали нынешние и бывшие клиенты фитнес-клубов, спортсмены-любители и сторонники здорового образа жизни.

Ранее эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев говорил, что существуют индивидуальные генетические особенности, которые мешают вирусу проникнуть в организм человека.

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