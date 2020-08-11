Найдены мешающие проникнуть коронавирусу в организм факторы

Реакция организма на коронавирус может зависеть от индивидуальных генетических особенностей человеческого организма, рассказал «Российской газете» ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По его словам, сейчас специалисты изучают геномы пациентов для того, чтобы выявить генетические варианты, которые помогут определить людей, наиболее подверженных риску тяжелого течения COVID-19.

Эксперт назвал факторы, которые мешают коронавирусу проникнуть в организм. В частности, стало известно, что полиморфизмы (мутации) в гене, кодирующем белок ACE2, который коронавирус использует для проникновения в клетки дыхательных путей, могут облегчить или затруднить проникновение вируса в клетки. Кроме того, реакция на COVID-19 может зависеть от различий в лейкоцитарных генах HLA (главного комплекса гистосовместимости).

Ранее ученые из университета Сан-Франциско узнали о неожиданной реакции организма на коронавирус, которая мешает лечению инфекции. Иммунная реакция на попадание коронавируса в организм оказалась настолько сильна, что это мешает действию лекарственных препаратов. Также отмечалось, что для коронавируса является наиболее легким проникновение в клетки через дыхательную систему, однако он с легкостью поражает ткани и клетки других органов.