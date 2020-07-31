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Найден увеличивающий риск смерти от коронавируса фактор

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Фото: Marko Djurica / Reuters

Излишний вес повлиял на повышенную смертность среди больных с коронавирусом. Соответствующее исследование американских медиков было опубликовано в научном журнале Annals of Internal Medicine.

Специалисты проанализировали медицинские карты 2466 пациентов нью-йоркских клиник во время вспышки COVID-19 в мегаполисе. При средней продолжительности пребывания в стационаре около семи дней 533 пациента, или 22 процента, были интубированы, то есть в их отношении была проведена процедура с целью обеспечения проходимости дыхательных путей. По истечении недельного срока 59 больных, или два процента, остались в больницах, 627 пациентов, или 25 процентов, скончались.

В итоге ученые нашли связь между индексом массы тела (ИМТ) и повышенной смертностью. В группу риска внесли пациентов с ожирением моложе 65 лет. При этом оказалось, что недостаточный вес также является фактором риска, а высокий ИМТ у больных старше 65 лет практически не влияет на показатели смертности.

Разбирая зависимость между ожирением и повышенным риском смертности от коронавируса, специалисты сделали несколько выводов. Во-первых, чрезмерная доля жировой ткани приводит к иммунной активации организма и повышенному воспалению зараженных органов. Во-вторых, у пациентов с ожирением чаще встречаются сопутствующие заболевания, как диабет и гипертония, которые могут провоцировать появление сердечной недостаточности.

В-третьих, излишняя жировая ткань связана с повышенным риском появления тромбоза мелких сосудов. В-четвертых, жировые отложения могут мешать проведению процедуры интубации.

Индекс массы тела — величина, которая позволяет косвенно оценить степень соответствия массы тела человека и его роста. Чтобы рассчитать ИМТ, следует поделить показатель массы тела в килограммах на показатель рост в метрах в квадрате.

Ранее министерство здравоохранения Великобритании заявило, что излишний вес значительно повышает риск госпитализации и смертельного исхода у больных коронавирусом. В ответ премьер-министр страны Борис Джонсон призвал сограждан худеть, чтобы улучшить свое состояние здоровья и увеличить шансы на противодействие COVID-19.

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