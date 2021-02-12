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Российскую чиновницу заподозрили в попытке купить пост в мэрии Москвы

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Марьяна Маркова
Марьяна Маркова
Фото: minobrnauki.sakha.gov.ru

Власти Якутии проведут служебную проверку информации о попытке местной чиновницы купить должность в мэрии Москвы за 600 тысяч рублей. Об этом РБК рассказал глава департамента информационной политики администрации главы и правительства республики Василий Амбросьев.

Ранее в региональном управлении МВД сообщили о жительнице, которая стала жертвой телефонных мошенников и перевела им большую сумму денег для «служебного согласования и положительного решения» по работе. Газета «Якутск вечерний» писала, что речь идет о действующем замминистра образования и науки Якутии Марьяне Марковой, которая якобы заплатила за положительное решение о ее назначении на пост в столичном правительстве.

Заподозренная во взяточничестве Маркова с середины 2019 года курирует финансово-экономический блок в министерстве образования и науки Якутии. До этого она работала в окружной администрации Якутска.

Ранее суд в Красноярске арестовал депутата краевого парламента Евгения Козина, которого обвинили в посредничестве в передаче трехмиллионной взятки.


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