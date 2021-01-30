Двух сотрудников Роспотребнадзора арестовали по делу о крупной взятке

Савеловский суд Москвы арестовал двух сотрудников Роспотребнадзора по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Следствие ходатайствовало о заключении под стражу заместителя главного государственного санитарного врача по Северному административному округу столицы Виктории Зотовой и главы группы надзора за объектами коммунально-бытового назначения Станислава Томилова. Они арестованы до 29 марта 2021 года. Кроме того, арестован и подозреваемый в даче взятки глава испытательного лабораторного центра «Экология» Александр Малютин.

В пресс-службе суда агентству не привели подробностей относительно уголовного дела о взятке в отношении фигурантов.

Ранее в Карачаево-Черкесии российский полицейский получил живого барана в качестве взятки и попался. По данным издания Baza, он остановил двух местных жителей, которые управляли автомобилем, находясь в нетрезвом состоянии, и начал составлять в отношении них протокол. Нарушители попытались «договориться» с сотрудником ДПС и за неимением денежных средств предложили ему в качестве вознаграждения живого барана.