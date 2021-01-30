Главу пресс-службы президента Киргизии задержали за вымогательство взятки

Главу пресс-службы президента Киргизии Нургазы Анаркулова задержали по подозрению в вымогательстве взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) республики.

Согласно заявлению ведомства, в рамках работы по выявлению коррупции в государственной власти был раскрыт факт вымогательства взятки в особо крупном размере со стороны заведующего отдела информационной политики аппарата президента.

Отмечается, что Анаркулов пытался вымогать средства за положительное решение вопроса о назначении у претендента на одну из руководящих государственных должностей. В отношении заведующего отдела информационной политики аппарата президента возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство взятки».

Ранее государственный комитет национальной безопасности Киргизии задержал бывшего премьер-министра республики Мухаммедкалыя Абылгазиева. По данным издания, бывшего главу правительства вызвали на допрос 26 января, после этого он был задержан. Причина произошедшего не уточняется, о заведении уголовного дела против политика не известно.