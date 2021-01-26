Бывшего замглавы МВД Киргизии задержали по делу о беспорядках после выборов

В Киргизии бывшего замглавы МВД, экс-кандидата в президенты Курсана Асанова задержали по делу о массовых беспорядках после парламентских выборов в октябре 2020 года. Об этом во вторник, 26 января, сообщает 24.kg.

Бывшему замминистра вручили уведомление о подозрении по статье «Захват зданий и сооружений» и отправили в следственный изолятор ГУВД Бишкека.

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Как пишет «Sputnik Кыргызстан», 6 октября во время беспорядков Асанов занял кабинет главы МВД, а покинул его через несколько дней. Осенью его водворяли в СИЗО до 10 декабря, но затем отпустили под домашний арест. Экс-замминистра также проходит по делу о столкновениях в селе Кой-Таш в августе 2019 года при задержании бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Адвокат Икрамидин Айткулов назвал дело о захвате здания политически мотивированным. По словам юриста, Асанов прибыл к зданию МВД по поручению тогдашнего замсекретаря Совбеза Киргизии.

«На месте не было руководства ведомства. Чтобы не допустить погромов и мародерства, мой подзащитный наладил связь с дружинниками. Он таким образом навел порядок. Вместо того чтобы сказать спасибо, его задержали», — заявил Айткулов.

Беспорядки после выборов привели к смене власти в Киргизии.