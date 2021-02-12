Таксист довез боявшегося лететь на самолете пассажира из Москвы в Хабаровск

Московский таксист довез пассажира из столицы в Хабаровск, так как он побоялся лететь по этому маршруту на самолете. Об этом пишет Khabara.Ru.

Как уточняет портал, мужчина вызвал автомобиль через мобильное приложение, однако после начала поездки отменил заказ и напрямую оплатил водителю полную его сумму — 250 тысяч рублей.

Само путешествие, рассказал таксист-уроженец Бишкека, выдалось познавательным, хотя пассажир «пил много водки в пути».

По приезде в пункт назначения водитель еще некоторое время таксовал в Хабаровске и искал пассажиров на обратный путь. Удалось ли это ему, не уточняется.

20 января сообщалось, что московский таксист заставил пассажирку заплатить свыше десяти тысяч рублей за поездку между зданиями аэропорта. Женщина обратилась в дежурную часть линейного управления МВД России в Шереметьево с жалобой на водителя. Как рассказала путешественница, за дорогу между терминалом D и терминалом B ей пришлось отдать больше 17 тысяч рублей.