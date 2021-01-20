Таксист заставил пассажирку отдать 17 тысяч за дорогу между зданиями Шереметьево

Московский таксист заставил пассажирку заплатить 17 тысяч рублей за поездку между зданиями аэропорта. Об этом сообщает ТАСС.

По информации полицейских, женщина обратилась в дежурную часть линейного управления МВД России в Шереметьево с жалобой на водителя. Как рассказала путешественница, за дорогу между терминалом D и терминалом B ей пришлось отдать больше 17 тысяч рублей.

Проводя проверку, сотрудники опросили таксиста, и тот заявил, что указанная сумма сложилась из официального тарифа. При этом водитель подчеркнул, что пассажирка не отказалась от оплаты по факту и не задерживалась в машине после окончания поездки.

Тем не менее мужчина согласился вернуть часть выплаченных денег туристке, и она в свою очередь отказалась от претензий к нему.

В январе певица Анна Калашникова обвинила таксиста в краже дорогостоящего портфеля. Артистка вместе с возлюбленным, бизнесменом Иваном, отправилась в Дубай в начале января. Там она подарила спутнику портфель от Hermes стоимостью 800 тысяч рублей. По ее словам, подарок пропал в такси по пути из аэропорта.