«Русский Халк» захотел сдвинуть с места Ми-26 и установить уникальный рекорд

Рекордсмен России и мира по силовому экстриму Сергей Агаджанян («Русский Халк») захотел установить уникальный рекорд по буксировке самого тяжелого в мире вертолета Ми-26 весом более 30 тонн. Он рассказал об этом РИА Новости.

Спортсмен попытается сдвинуть с места и потянуть за собой на канате Ми-26 в мае этого года.

Как рассказал президент Федерации силового экстрима России, рекордсмен и тренер главной сборной России по силовому экстриму Василий Грищенко, Агаджанян испытает «космические» перегрузки. По его словам, рекордсмен попробует в процессе буксировки «надуть до разрыва медицинскую грелку объемом три литра».

«Из сказанного можно сделать один вывод: то, что попытается сделать Сергей Агаджанян, под силу только сказочному персонажу фильмов — Халку», — сказал Грищенко.

Он также напомнил, что два года назад Агаджанян буксировал вертолеты Ми-8 и Ми-17.

В июле 2019-го чеченский мальчик Рохим Куриев отжался 4818 раз и побил рекорд ингушского мальчика. При этом за два часа он отжался 4183 раза, выполнив «наибольшее количество отжиманий от пола за два часа в мире среди мальчиков шести лет».