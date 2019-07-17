Чеченский мальчик отжался 4818 раз и побил рекорд ингушского мальчика

В Чечне шестилетний мальчик вновь побил рекорд по количеству отжиманий среди своих ровесников. Об этом сообщается на сайте ЧГТРК «Грозный».

Рохим Куриев отжался от пола 4818 раз, что, по словам главного редактора одной из Книг рекордов России Станислава Коненко, является «мировым рекордом в категории наибольшее количество отжиманий от пола за один подход мальчиками шести лет». При этом за два часа он отжался 4183 раза, выполнив «наибольшее количество отжиманий от пола за два часа в мире среди мальчиков шести лет».

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В июне шестилетний мальчик из Ингушетии Ибрагим Льянов отжался 3720 раз за два часа, а всего за один подход повторил упражнение 4445 раз. Таким образом он обогнал прошлый рекорд Рохима Куреева, который смог выполнить 3202 отжимания без перерывов, этот рекорд зафиксировали. До этого чеченец отжался 4105 раз за 2,5 часа, но тогда достижение не было засчитано, так как за ним не наблюдали специалисты.

В ноябре 2018 года сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров подарил рекордсмену Mercedes и объявил его почетным гражданином республики.

Однако главный редактор альтернативной Книги рекордов России, редакция которой сотрудничает с Книгой рекордов Гиннесса еще с конца 80-х годов прошлого века, Алексей Свистунов отметил в комментарии «Ленте.ру», что не признает эти рекорды. «Еще в 1990 году юный москвич Кирилл Максимов за час отжимался почти четыре тысячи раз, а за два часа — более семи тысяч раз. 9-летний же мальчик из Северной Осетии Паша Гусейнов в 2004 году отжался 9263 раза за шесть с половиной часов», — заявил он.

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