Пятилетний чеченец наотжимался на мировой рекорд

Пятилетний житель Чечни Рахим Куриев установил мировой рекорд по количеству отжиманий — он смог выполнить 3202 отжимания без перерывов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного редактора Книги рекордов России Станислава Коненко.

Куриев выполнил упражнения за 2,5 часа прямо в студии грозненского телевидения. Достижение официально зафиксировано в Книге рекордов России.

В середине ноября мальчик отжался 4105 раз за 2,5 часа, но за происходящим не наблюдали специалисты, поэтому официально рекорд не был засчитан. Тогда сообщалось, что юный спортсмен уже ставил рекорды, но по ходу выполнения упражнений несколько раз отвлекался на счетные палочки, и это сочли помехой.

Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил рекордсмену Mercedes и объявил его почетным гражданином республики.

С мальчиком занимается его отец Зелимхан Куриев. Он уверен, что подобные физические нагрузки не вредят ребенку, что подтверждают пройденные медицинские проверки. Врачи, обследовав мальчика, заключили, что он полностью здоров. Отец видит его олимпийским чемпионом.

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