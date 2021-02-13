Москвичам посоветовали места для празднования Дня всех влюбленных

Москвичам посоветовали места, где можно отпраздновать День всех влюбленных. Информация об этом в субботу, 13 февраля, появилась на сайте мэра Москвы.

На воскресенье, 14 февраля, запланировано множество спектаклей, кинопоказов, концертов и мастер-классов. В частности, в столичном комитете по туризму предложили горожанам посетить их любимые места и рассказать о них в социальных сетях под хештегом #ВлюбленныевМоскву. Будут также разыгрываться различные призы, в числе которых есть билеты на прогулку по Москве-реке или же на «самую высокую смотровую площадку Европы».

Призы ожидаются и для тех, кто собирается провести время на катках, сообщили в мэрии. Участвовать в лотереях и розыгрышах можно посетителям 16 столичных парков. Например, в Парке Горького, «Фили», на «Ходынском поле», 50-летия Октября и в «Эрмитаже». Если горожане хотят провести «интеллектуальное свидание», то можно отправиться, в частности, в автомузей «Моторы октября». Затем можно провести вечер в сети кинотеатров «Москино».

Уточняется, что во многих парках также будут организованы быстрые свидания в рамках акции «Park dating — любовь с первого парка» для тех, кто пока не состоит в отношениях.

На ВДНХ появится «Робозагс», который сможет зарегистрировать «виртуальный брак с помощью "любовных" датчиков». По окончании сканирования пары он выдаст свидетельство и кольца. При этом для тех, кто все-таки решился на предложение и на настоящую свадьбу, организована официальная торжественная регистрация на катке ВДНХ.