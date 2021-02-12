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Россиянам предложили запретить быстрые свидания

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Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил главе Минздрава Михаилу Мурашко предложение запретить в России быстрые свидания и ограничить проведений массовых мероприятий ко Дню всех влюбленных 14 февраля. Об этом пишет News.ru со ссылкой на документ.

В своем обращении общественник указал на стабилизацию ситуации с коронавирусом в стране. Вместе с тем, отмечает Петров, День всех влюбленных «связан с объятиями, поцелуями, проведением "быстрых свиданий" и иных действий, предусматривающих тесный контакт массы людей, которые даже могут быть не знакомы друг с другом».

При этом, считает Петров, именно «быстрые свидания» представляют наибольшую опасность, поскольку «такая безмасочная карусель просто опасна для здоровья». Общественник выразил уверенность в том, что в условиях пандемии знакомиться следует в интернете.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что снятие основных ограничений возможно к маю, если сохранится тренд на улучшение ситуации с COVID-19. До этого он заявил, что в столице пока рано разрешать массовые мероприятия и снимать ограничения для пожилых и людей из групп риска. Он также добавил, что ситуация с коронавирусом демонстрирует постоянное улучшение и указал, что в связи с этим можно делать прогнозы.

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