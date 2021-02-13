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В Великобритании заявили о «шокирующем состоянии» армии

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Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министерство обороны Великобритании опубликовало внутренний отчет, в котором говорится о «шокирующем состоянии» британской армии. Об этом сообщает Daily Mail, передает РИА Новости.

По информации издания, лишь один из 33 пехотных батальонов в Великобритании не испытывает нехватки кадров. Причина заключается в низкой оплате труда, а также отборе новобранцев через частную фирму.

Как заявил полковник Ричард Кемп, который командовал британскими силами в Афганистане, контракт с частной компанией на 1,3 миллиарда фунтов стерлингов стал «катастрофичным решением».

Так, новобранцы при отборе сталкивались с бюрократическими препонами, что отталкивало их от службы в Вооруженных силах. Также указывается, что даже элитная Шотландская гвардия столкнулась с нехваткой военнослужащих.

В ноябре прошлого года глава Штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер заявил, что глобальная политическая нестабильность и экономический кризис из-за пандемии коронавируса могут привести к третьей мировой войне. Он также призвал помнить о жертвах предыдущих глобальных противостояний, чтобы не допустить их повторения.

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