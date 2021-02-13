Twitter без объяснений разблокировал аккаунт российской делегации в Вене

Twitter разблокировал аккаунт российской делегации на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене, никаких объяснений при этом не поступило. Об этом рассказал глава делегации Константин Гаврилов, пишет РИА Новости.

Он заметил, что из аккаунта исчезли все подписчики. При этом «контент сохранили», заверил Гаврилов.

Ранее глава российской делегации на переговорах по безопасности и контролю над вооружениями в Вене, дипломат Константин Гаврилов сообщил, что Twitter заблокировал официальный аккаунт из-за альтернативной позиции России в оценке текущей политической ситуации в Европе, озвученной на семинаре ОБСЕ по военным доктринам.