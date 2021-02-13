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В МИД объяснили отъезд нескольких российских дипломатов из Лондона

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Валерий Шарифулин / ТАСС

В Министерстве иностранных дел России объяснили отъезд нескольких российских дипломатов из Лондона плановой ротацией. Информация появилась в Telegram-канале ведомства.

Это ротация дипломатического состава, которая является нормой, отметили в МИД. «Не является нормой то, что дипломатические работники вынуждены заезжать группами, потому что наши западные партнеры, в том числе Великобритания, ввели так называемые комплексные визовые размены», — сказано в сообщении. Вместо регулярного продления и замены сотрудников, формируются списки, которые затем согласовываются обеими сторонами.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что отъезд 10 семей сотрудников российского посольства связан с предстоящими санкциями Великобритании.

Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если Брюссель введет санкции против чувствительных секторов российской экономики. Об этом 12 февраля заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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