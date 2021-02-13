Пойман торговавший персональными данными россиян хакер

Сотрудники российских правоохранительных органов обнаружили и задержали хакера, который торговал персональными данными россиян. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам собеседников агентства, злоумышленник признался, что торговал копиями паспортов, выписками из банков и другими документами потерпевших. Ему предъявлено обвинение по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации, причинивший крупный ущерб, совершенный организованной группой и создавший угрозу наступления тяжких последствий»
Хакеру грозит до семи лет лишения свободы.