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В Крыму выдвинули встречные условия к США «на их языке»

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Роман Чегринец
Роман Чегринец
ФОТО: Александр Полегенько / РИА Новости

США должны освободить незаконно захваченные исконно индейские земли и вывести американскую армию, расположенную без приглашения в различных странах мира, прежде чем выдвигать какие-либо условия России. Об этом заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что США хочется ответить «на их языке», чтобы быстрее поняли. Чегринец указал, что время однополярного мира подошло к концу, и пора стране это осознать.

Ранее представитель американской миссии при ООН Родни Хантер обвинил Россию в том, что ее вооруженные силы якобы присутствуют на Украине, и пообещал продолжать поддерживать Киев. Он заявил, что США никогда не признает попытку России аннексировать Крым и санкции останутся в силе до тех пор, пока Москва не пересмотрит свой курс.

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