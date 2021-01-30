В США отказались ослаблять санкции против России из-за Крыма

Посол США в России Джон Салливан рассказал об отказе ослаблять санкции против Москвы из-за Крыма. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Дождь».

Так, по словам спикера, Штаты и их союзники и партнеры не намерены ослаблять санкции, введенные в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма.

Салливан также добавил, что проблема, связанная с действиями на Украине, остается приоритетной для администрации США. Он уточнил, что Конгресс и исполнительная ветвь власти считают недопустимым территориальные изменения без соблюдения закона.

Ранее в январе кандидат на пост главы Минфина США Джанет Йеллен пообещала сохранить санкции против России из-за Крыма. «Я привержена неукоснительному выполнению санкций, направленных на российских игроков за территориальную агрессию в Восточной Украине и Крыму и другие угрозы национальной безопасности США», — заявила она.

Антироссийские санкции со стороны США, Евросоюза и ряда других стран были введены в связи с вхождением Крыма в состав России в 2014 году и обострением ситуации на юго-востоке Украины. Экономические ограничения регулярно продлеваются.