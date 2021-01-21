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В США пообещали сохранить санкции против России из-за Крыма

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Фото: LEAH MILLIS / Reuters

Кандидат на пост главы Минфина США Джанет Йеллен пообещала сохранить санкции против России из-за Крыма. Об этом сообщила корреспондент Bloomberg Салеха Мосин в своем Twitter-аккаунте со ссылкой на письменные ответы Йеллен сенаторам.

Кандидат на пост министра заявила, что поддерживает жесткие санкции против России. «Я привержена неукоснительному выполнению санкций, направленных на российских игроков за территориальную агрессию в Восточной Украине и Крыму и другие угрозы национальной безопасности США», — отметила Йеллен.

Ранее Йеллен пообещала пересмотреть санкции, введенные Вашингтоном против других стран, при администрации нового президента Джо Байдена. Если ее назначение одобрят, Йеллен собирается сразу же изменить санкционную политику. Это сделают таким образом, чтобы ограничения использовались в стратегических целях.

Антироссийские санкции со стороны США, Евросоюза и ряда других стран были введены в связи с вхождением Крыма в состав России в 2014 году и обострением ситуации на юго-востоке Украины. Экономические ограничения регулярно продлеваются.

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