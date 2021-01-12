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России предрекли новые санкции США с приходом Байдена

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Фото: Globallookpress.com

Соединенные Штаты неизбежно введут новые санкции против России с приходом администрации Джо Байдена. Такой прогноз дал руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, его слова приводит РИА Новости.

Батюк напомнил, что Байден неоднократно критиковал администрацию своего предшественника Дональда Трампа за «чрезмерную мягкость» в отношении России. В этой связи сложно представить себе сценарий, при котором новый президент США воздержится от введения новых ограничительных мер против Москвы, отметил эксперт. «Так что какие-то санкции обязательно последуют», — предрек он.

Ранее избранный президент США Джо Байден заявлял о том, что необходимо ответить на «вызовы» со стороны России и Китая. По его словам, Соединенные Штаты должны адаптировать приоритеты в обороне на фоне растущих «стратегических сложностей», якобы создаваемых Россией и Китаем. В частности, Байден предложил осмыслить растущие угрозы в новых сферах, включая кибербезопасность.

В конце декабря замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва не ждет ничего хорошего от администрации Байдена. По словам Рябкова, администрация Трампа оставила тяжелое наследие следующему президенту. Вместе с тем в МИД сомневаются, что команда Байдена настроена создавать «здоровую основу» для диалога с Россией.

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