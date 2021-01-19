Помпео пообещал России новые санкции

Госсекретарь США Майк Помпео пообещал России ввести новые санкции в ближайшее время. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Он подчеркнул, что Вашингтон рассмотрит возможность вести меры по закону «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA). Помимо этого, Штаты могут воспользоваться законом о защите европейской энергобезопасности (PEESA).

Материалы по теме Мечты срываются «Газпром» теряет 1,5 триллиона рублей и рискует сорвать поставки газа в Китай на миллиарды долларов Труба не горит США и Европа мешают строить «Северный поток-2». Почему Россию это теперь не волнует?

Помпео также объяснил введение санкций против газопровода «Северный поток-2»: если он будет закончен, «это даст России возможность полностью обойти Украину, лишив ее жизненно важного источника дохода». По его словам, это также откроет дорогу «агрессивным российским действиям».

США ввели новые санкции против «Северного потока-2» сегодня. Они коснулись трубоукладчика «Фортуна», его владельца — «КВТ-Рус» — и компании «Рустанкер». По данным ТАСС, под санкции попало также судно «Максим Горький».

Стройка остановилось в декабре 2019 года из-за санкций США. В середине января 2021-го Дания разрешила достраивать «Северный поток-2» барже «Фортуна», но ни она, ни трубоукладчик «Академик Черский» пока не приступили к работам. После того как Вашингтон объявил о новых санкциях, Германия предупредила США об ответных мерах: в бундестаге не исключили введения штрафных пошлин на импорт американского газа.