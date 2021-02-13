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Мелания Трамп анонсировала открытие собственного офиса

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Мелания Трамп
Мелания Трамп
Фото: Hannah McKay / Reuters

Жена бывшего президента США Дональда Трампа Мелания анонсировала открытие собственного офиса. Об этом гласит запись организации «Офис Мелании Трамп» (Office of Melania Trump), которую экс-первая леди репостнула в свой Twitter-аккаунт.

«Миссис Мелания Трамп объявляет об открытии «Офиса Мелании Трамп». Следите за новостями и обновлениями этой учетной записи», — говорится в публикации. Никаких уточнений о деятельности организации на странице не приводится.

Ранее CNN сообщал, что Мелания Трамп намерена открыть офис в Палм-Бич, чтобы поддерживать свою инициативу «Будь лучшим» (Be best), в рамках которой она пропагандировала здоровый образ жизни среди детей и подростков. В частности, политика бывшей первой леди была направлена на пропаганду безопасного использования интернета, а также борьбу с наркотической и медикаментозной зависимостью.

По данным американских СМИ, после ухода Дональда Трампа с поста главы государства, его супруга проводит время в спа-салонах загородного клуба во Флориде, а также встречается с родителями и ужинает со своим супругом во внутреннем дворике.

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