Стало известно о жизни Мелании Трамп после ухода ее мужа с поста президента

После того, как бывший президент США Дональд Трамп покинул пост главы государства, его жена Мелания проводит время на спа-процедурах в загородном клубе в штате Флорида. О жизни супруги экс-лидера страны стало известно американским СМИ, пишет The Mirror.

Кроме того, как отмечает издание, ее отношения с мужем стали холоднее, в частности, из-за штурма Капитолия в начале января. Утверждается, что Мелания Трамп была в ужасе от беспорядков, в результате которых погибли пять человек.

Как пишет портал, жена бывшего президента ходит на массаж и процедуры по уходу за лицом, ест легкие рыбные блюда и проводит время со своими родителями, которые большую часть года живут в номере загородного клуба.

«Она идет в спа-салон, обедает, идет в спа-салон снова и ужинает с Дональдом во внутреннем дворике. Потом повторяет снова. Каждый день», — рассказал СМИ источник, знакомый с семьей.

Ранее сообщалось, что переехавший во Флориду бывший президент США Дональд Трамп чувствует себя более счастливым без социальных сетей. По словам советника Трампа Джейсона Миллера, перемены в поведении экс-президента заметила и его супруга Мелания.

6 января протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов.