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Новая первая леди США обратилась к нации

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Новая первая леди США Джилл Байден записала первое видеообращение американцам на своем посту. Его публикует ABC News в своем Twitter.

«Это начало новой светлой главы для нашей страны, время для нас объединиться в единую Америку с единым правительством, которое служит всем нам», — рассказала она в обращении к нации. Джилл Байден поздравила американцев с инаугурацией нового президента США Джо Байдена и отметила, что мероприятие было наполнено надеждой и оптимизмом.

Первая леди также поблагодарила всех жителей Вашингтона за прием и добавила, что это было важно и для нее с мужем, и для всех американцев.

Инаугурация Байдена прошла 20 января, он стал 46-м президентом США. На церемонии присутствовал уходящий вице-президент страны Майк Пенс. Трамп церемонию проигнорировал, нарушив 150-летнюю традицию, и покинул Вашингтон за несколько часов до торжеств. Из столицы он отправился в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Перед этим он попрощался со своими сторонниками и обещал вернуться «в том или ином виде».

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