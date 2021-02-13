Раскрыт способ защитить «Северный поток-2» от санкций США

Эксперт Финансового университета при Правительстве России Игорь Юшков раскрыл способ защитить газопровод «Северный поток-2» от санкций США. Об этом он рассказал в интервью «МК».

По его словам, российская сторона может переводить занятые в строительстве корабли, которые попадают под санкции США, в собственность все новых фирм, на деятельность которых в Вашингтоне повлиять не могут. Юшков отметил, что после завершения работ данные компании можно обанкротить, а суда вернуть бывшим владельцам. Тем не менее специалист подчеркнул, что корабли, попавшие под санкции, уже не смогут работать за пределами России.

Эксперт также добавил, что дальнейших санкций со стороны США позволит избежать только прямое вмешательство Европейского союза (ЕС), которому не выгодна остановка проекта.

Ранее сообщалось, что Германия и США ведут переговоры о снятии санкций с газопровода «Северный поток-2», однако исход переговоров предсказать сложно.

В настоящее время строительство объекта не завершено; ведется укладка участка газопровода в территориальных водах Дании. Работы в водах королевства планируют закончить в апреле 2021 года. В целом в «Газпроме» рассчитывают, что «Северный поток-2» удастся завершить до конца текущего года.