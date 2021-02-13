В капиллярах умерших с коронавирусом пациентов нашли множество микротромбов

В капиллярах умерших с коронавирусом пациентов американские медики нашли множество микротромбов, из-за которых мозг недостаточно насыщался кислородом, сообщается в научном журнале JAMA Neurology.

Отмечается, что речь идет о пяти пожилых пациентах, страдавших от нарушения в работе сознания, потери сознания и других негативных воздействий COVID-19 на мозг. «В их капиллярах оказались следы хронической нехватки кислорода и множество мегакариоцитов — клеток, которые отвечают за выработку "стройматериалов" для тромбов», — говорится в статье.

Ученые пока не могут ответить, откуда эти клетки взялись в сосудах. По данным исследователей, проникновение мегакариоцитов в капилляры мозга связано именно с коронавирусом.

Доцент Университета Джонса Хопкинса (США) Дэвид Науэн и его коллеги считают, что инфекция влияет на работу клеток сосудов, из-за чего в них начинается выработка сигнальных веществ, которые провоцируют формирование тромбов. Чтобы подтвердить эту гипотезу, ученые будут анализировать новые образцы тканей сосудов и мозга.

Ранее сообщалось, что исследователи обнаружили связь между неизлечимой болезнью Альцгеймера и тяжелым течением COVID-19. Оказалось, что ген ApoE4, увеличивающий риск синильной деменции, также усиливает восприимчивость человека к коронавирусу.