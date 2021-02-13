В Дагестане начались массовые волнения после убийства активиста

В дагестанском поселке Тарки, расположенном поблизости от Махачкалы, начались массовые волнения после убийства местного активиста Вали Абдурагимова, боровшегося с наркотиками в регионе. Видеозапись произошедшего публикует Baza в своем Telegram-канале.

На улицу вышли жители села и начали скандировать протестные фразы, началась массовая драка. В связи с этим, как отмечает канал, были введены подразделения полиции, а также бронетехника. На кадрах, снятых с мобильного телефона, видно, как мужчины громко кричат и конфликтуют друг с другом. В это время по соседней улице движется колонна силовиков в экипировке.

О пострадавших и задержанных на данный момент не сообщается.

В январе стало известно о смерти двоих бойцов ММА под Махачкалой. Рамазан Амиров и Керим Хайрулаев разнимали участников драки в поселке Тарки. В тот момент на народном сходе решался вопрос о выселении семьи наркоторговца, убившего активиста.

Вали Абдурагимов был застрелен 3 января 2021 года на горе Тарки-Тау. Он активно боролся с распространением наркотических веществ.