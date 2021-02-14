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Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе в феврале

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе. Об этом пишут «Известия».

В связи с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества и переноса рабочего дня с 22 на 20 февраля рабочими днями в итоге окажется период с 24 по 26 февраля. Праздничные выходные также продлятся три дня, с 21 по 23 число.

Однако до праздников россиянам придется поработать на день подольше. Суббота, 20 февраля, значится в производственном календаре 2020 года как рабочий день, так что следующая трудовая неделя станет шестидневной..

В октябре 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил производственный календарь на 2021 год. Официально 31 декабря утверждено выходным днем. Также в этом году россиян ждут праздничные выходные с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, 12 по 14 июня, 4 по 7 ноября.

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