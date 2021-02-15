Мир
 
Последние новости
Грузины вышли на протест против строительства ГЭС американцами
Бывшие одноклассники оказались разлученными в детстве двойняшками
В России учительница наворовала золотых украшений у детей во время уроков
Прокурор из Чечни отсудил рекордную для России компенсацию в 15 миллионов рублей
Эксперты описали три сценария выборов в Госдуму
Уволенная актриса «Мандалорца» пожаловалась на «тоталитарную мафию»
Строительство «Северного потока-2» возобновили
Основатель Huawei назвал iPhone 12 лучшим смартфоном
Массовая авария в центре Москвы попала на видео
В ЕС назвали срок окончания массовой вакцинации
Новости партнеров
Прослушать новость

Движение против мигрантов запретят во Франции

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Правое политическое объединение «Génération Identitaire» — движение идентитаристов — объявят вне закона во Франции. Об этом сообщает газета L'Express.

Еще 13 февраля власти начали легальную процедуру, которая приведет к запрету движения, однако СМИ обратили на это внимание немного позже.

Представители идентаристов называют себя патриотами и сторонниками коллективной национальной идентичности. Они неоднократно выступали против неконтролируемой миграции и даже отправлялись на границу страны, в Пиренеи, пытаясь противостоять потоку мигрантов-нелегалов.

Идентаристы мотивировали это желанием помочь полицейским в борьбе с угрозой терроризма, однако их неоднократно обвиняли в разжигании расовой розни и ксенофобии. В 2021 году группу, вероятно, ждет роспуск.

Как отмечает L'Express, их ранее поддерживали правые политики, включая кандидата в президенты от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Французские власти и раньше оказывали давление на националистические движения, но это, как правило, были более мелкие и радикальные объединения — такие как «Кровь и честь» или «Комбат 18».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Dissolution de Génération Identitaire : ce que l'on sait du groupe d'extrême droite
Полицейский в США пошутил про задушенного Джорджа Флойда и попал под следствие
Канада приравняла «Русское имперское движение» к террористам