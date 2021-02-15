Полицейский в США пошутил про задушенного Джорджа Флойда и попал под следствие

Полицейский в США сделал валентинку на 14 февраля с фотографией Джорджа Флойда, погибшего в результате грубого задержания офицерами, и шуткой про удушение. Департамент Лос-Анджелеса уже начал расследование, сообщается в Twitter.

О ситуации стало известно после жалобы сотрудника, который написал об этом во внутренней рассылке. Утверждается, что попавший под следствие офицер решил пошутить и сделал валентинку с фотографией Джорджа Флойда и подписью «От тебя перехватывает дыхание». Звание и принадлежность сотрудника к отделу пока не установили.

Полицейский департамент Лос-Анджелеса назвал такое поведение недопустимым. Руководителям подразделений поручили изучить рабочие места офицеров.

В конце мая в США начались протесты за права темнокожих под лозунгом Black Lives Matter («Жизни черных важны»). Поводом стал ряд резонансных смертей, в том числе афроамериканца Джорджа Флойда, умершего в результате грубого ареста: мужчина был удушен в момент задержания полицейскими. Вскоре действия полиции стали причиной массовых погромов по всей стране. Протестующие заявляли о несправедливом отношении к темнокожим.