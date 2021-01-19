Black Lives Matter запостили тверк в честь дня рождения Мартина Лютера Кинга

Аккаунт движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни чернокожих важны») запостил в честь дня рождения правозащитника и борца за права чернокожих Мартина Лютера Кинга-младшего видеозапись с женщиной, танцующей тверк на фоне монументов в Вашингтоне. Видео опубликовано в Instagram.

На ролике женщина в шортах с американским флагом исполняет танец на фоне обелиска в честь президента Вашингтона и на ступенях мемориала Линкольна. Фоном играет трек, в который вставлены высказывания Кинга.

Авторы объясняют, что это — «декларация свободы и излечения». По их словам, такое исполнение — акт деколонизации и борьбы с чрезмерной сексуализацией тел чернокожих женщин, а также «переприсвоение древних священных танцев освобождения и здоровья».

Многие комментаторы раскритиковали видео: они назвали танец у мемориала проявлением дурного вкуса и неуважения, заявили, что авторы противоречат сами себе, и потребовали удалить клип.

В конце июня выяснилось, что популярное в современных США движение Black Lives Matter основано марксистами. Об этом рассказали сами основатели. Одноименный лозунг стал главным на многотысячных протестах и погромах, охвативших США в прошлом году после гибели при аресте чернокожего Джорджа Флойда.