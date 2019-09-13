Украинки станцевали тверк ради ремонта дорог

Видео: t.me/perepichka_news

В украинском городе Никополь в Днепропетровской области девушки станцевали тверк, чтобы привлечь внимание городских властей к неудовлетворительному состоянию дорог. Об этом сообщает телеканал «1+1».

Видео танца было записано на фоне одной из центральных улиц города, где видны большие выбоины. Танцующие были одеты в дорожные жилеты и плавки. Участницы акции надеются, что их действия обратят внимание властей на состояние городских дорог. Тем не менее мэрия города пока никак не отреагировала на акцию.

В перформансе приняли участие девушки разного возраста и профессий, занимающиеся танцами в свободное время. Их танцевальный коллектив уже не в первый раз пытается привлечь внимание чиновников к городским проблемам с помощью тверка. В июне активистки устроили танцы на фоне подсохших деревьев в сквере на площади Богдана Хмельницкого.

Как писало местное издание Nikopol News, в июне с помощью танца девушки привлекали внимание властей к проблеме сломанной системы полива, из-за которой растения пожелтели. Акция имела успех — коммунальные службы приехали поливать деревья в этом сквере.

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