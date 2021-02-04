Мир
 
Последние новости
Врачи назвали способ без симптомов узнать о наступлении шести опасных видов рака
В Москве арестовали 18-летнего участника несанкционированной акции
Аналог Су-57 от Boeing впервые взлетел
На Украине предупредили о возможных провокациях из-за санкций против телеканалов
В России оценили предложение вывести геолокацию из-под тайны связи
Минтруд решил изменить порядок выплаты пособия по безработице
Новый Хабиб выпотрошил боксерский мешок
95-летний американец устроил стрельбу в доме престарелых
Евросоюз призвал Россию к немедленному освобождению Навального
Новости партнеров
Прослушать новость

Канада приравняла «Русское имперское движение» к террористам

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay.com

Канада приравняла ультраправую группировку «Русское имперское движение» к террористам. Кроме того, в расширенный список террористических движений, который был опубликован на сайте правительственного издания страны, были включены еще несколько радикальных организаций: The Proud Boys, Atomwaffen Division, The Base.

Кроме вышеперечисленных движений в перечень также попали структурные подразделения исламистских террористических группировок «Исламское государство» (ИГ) и «Аль-Каида» (обе запрещены в России). По данным GlobalNews, включение «Русского имперского движения» в список террористов объясняется тем, что его военное крыло было связано с конфликтами на Украине, в Ливии и Сирии.

В апреле 2020 года США включили монархистское объединение в список террористических. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что движение готовит неонацистов и сторонников превосходства белой расы в Европе, а также пытается сплотить подобные группировки для борьбы с теми, кого они называют своими врагами.

На данный момент «Русское имперское движение» не признано запрещенных в России. Однако оно упоминается в федеральном перечне экстремистских материалов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Proud Boys added to Canada’s list of terrorist groups
Захарова оценила решение США отнести «Русское имперское движение» к террористам
США объяснили внесение «Русского имперского движения» в список террористов
Госдеп США приравняет «Русское имперское движение» к террористам