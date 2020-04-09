Захарова оценила решение США отнести «Русское имперское движение» к террористам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила решение США внести «Русское имперское движение» (РИД) в список террористов, сообщает «Интерфакс».

По ее словам, такое решение рассчитано на внешний пропагандистский эффект и не способствует борьбе с терроризмом. Более того, какой-либо «внятной и развернутой информации» о соответствующем решении Вашингтон не озвучил, добавила Захарова.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео в официальном заявлении объяснил решение Вашингтона отнести РИД к террористам. По его словам, движение готовит неонацистов и сторонников превосходства белой расы в Европе, а также пытается сплотить подобные группировки для борьбы с теми, кого они называют своими врагами.

О том, что США приравняет «Русское имперское движение» к террористам, объявив его иностранной террористической группировкой, сообщалось 6 апреля, со ссылкой на источники. Поводом для того, чтобы причислить РИД к террористическим группировкам, стал контакт националистов с экстремистами из Швеции. В 2017 году трое шведов были осуждены за подготовку теракта, направленного против беженцев. Двое из них якобы ездили в Санкт-Петербург, где проходили подготовку в специальном лагере, организованном РИД: предполагается, что они провели там 11 дней и получили некие боевые навыки.

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