Умершая игуана ожила за считанные минуты до кремации

Домашняя игуана из английского города Хаслингден, графство Ланкашир, перестала подавать признаки жизни и ожила за считанные минуты до кремации. Об этом сообщает издание The Mirror.

Утром в среду, 10 февраля, 30-летняя преподавательница естественных наук Ларисса Палмьери (Larissa Palmieri) нашла мертвым своего любимого питомца — десятилетнюю игуану по кличке Фрэнк. Рептилия лежала на бревне в своей клетке и не подавала признаков жизни.

«Его рот отвис и был серого цвета, хотя обычно он розовый. Я не могла открыть его глаза, чтобы проверить, реагируют ли они на свет. Я взяла его на руки, и он весь был безвольный и обмякший. Это были худшие пять минут в моей жизни», — рассказала Палмьери.

Англичанка несколько часов пыталась вернуть к жизни любимого питомца, но ее попытки не увенчались успехом. Фрэнка забрали сотрудники крематория для животных.

Когда игуану проверяли перед кремацией, она неожиданно начала шевелиться и открыла глаза. «Конечно, мы были поражены этим: мы связались с экспертом по рептилиям, который сообщил, что, возможно, Фрэнку стало слишком холодно, и его тело перешло в состояние "холодового шока". В этом состоянии рептилии выглядят мертвыми, но на самом деле они живы», — рассказал представитель крематория.

Фрэнка поместили ближе к обогревателю и позвонили матери Палмьери Джилл (Gill). Животное отнесли к ветеринару, где оно провело сутки, однако врач не смог установить точную причину произошедшего.

«Мама позвонила мне и сказала, что надо поговорить. У меня не было настроения разговаривать, но она сказала мне: "Нет, погоди, Фрэнк жив!" Я поехала в крематорий, и все ждали меня у выхода», — вспоминает Палмьери.

Женщина подчеркнула, когда она и ее возлюбленный переедут в новый дом, у Фрэнка будет собственная спальня. Дома у Палмьери также живут темный тигровый питон, радужный удав, обыкновенный удав, три вида гекконов и другие животные.

Ранее сообщалось, что американские синоптики включили в прогноз погоды осадки в виде игуан. По ночам игуаны забираются на деревья, чтобы отдохнуть, однако при температуре в 4,5 градуса по Цельсию они цепенеют и могут падать с деревьев на землю.