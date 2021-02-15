Tesla решила производить электромобили еще в одной стране

Компания Илона Маска Tesla решила запустить производство электромобилей еще в одной стране. Автогигант хочет построить свой первый завод в Индии, пишет Bloomberg.

Обсуждается строительство сборочного завода в штате Карнатак. Переговоры идут уже шесть месяцев, отметили источники издания. Tesla планирует создать предприятие для исследований и разработок, компания уже зарегистрировала индийское подразделение.

Свой первый завод за пределами США Tesla построила в Китае. В КНР продажи электромобилей составляют около 5 процентов от общего числа продаж, а в Индии доля этого сегмента — менее одного процента. «Учитывая цену Tesla, Маск не сможет продать много машин в странах с развивающейся экономикой. Вероятно, он сделает ставку на быстрорастущую группу состоятельных людей», — сказал директор по исследованиям компании Gartner Inc Педро Пачеко (Pedro Pacheco).

Но, несмотря на огромный потенциал Индии, отсутствие инфраструктуры для зарядки остается еще одним препятствием для массового внедрения электрокаров, отмечают эксперты. При этом в Китае находится около 60 процентов всех общественных станций для зарядки.

Ранее стало известно, что Tesla работает над тем, чтобы ее спортивный электромобиль Roadster 2 мог летать. Автомобиль будет разгоняться до 100 километров в час менее чем за две секунды, а его запас хода составит 965 километров. Roadster должен поступить в продажу уже в 2022 году.