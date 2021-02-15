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Семья Каддафи рассказала об отношении к убившим его повстанцам

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Фото: Asmaa Waguih / Reuters

Семья бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи рассказала об отношении к повстанцам, убившим его к 2011 году во время массовых протестов. Об этом представитель правительства Каддафи Муса Ибрагим рассказал РИА Новости.

«Я всецело убежден, что семья мученика Каддафи может играть важную роль в проекте национального диалога и примирения. Она не держит зла в отношении кого-либо, она хочет стабильности для Ливии, национального единства», — подчеркнул он.

По словам Ибрагима, родные бывшего ливийского лидера проживают в разных странах, у них все в порядке.

Ровно десять лет назад в Ливии начались акции протеста. Демонстранты требовали свержения Каддафи, правившего страной более 40 лет. После отставки лидера за ним самим и его родственниками началась «охота»: повстанцы убили Каддафи и его сына Муатасема.

После убийства в 2011-м правившего с 1969 года Муаммара Каддафи в Ливии сложилась ситуации двоевластия. В настоящее время на востоке, в городе Тобрук заседает парламент, который поддерживает Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара, а на западе в Триполи — Правительство национального согласия. При этом ПНС активно поддерживает Турция, а на стороне ЛНА выступают Египет и Саудовская Аравия. В связи с этим между Турцией и Египтом ухудшились отношения, страны перешли к конфронтации.

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