Родственники Каддафи потребовали отдать им его тело

Тело бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи должны отдать его родственникам. С таким требованием обратился его двоюродный брат Ахмед Каддаф ад-Дам к правительству национального согласия (ПНС) Ливии, передает РИА Новости.

Ад-Дам также считает, что ПНС должны передать тела сторонников Каддафи их родственникам, а соратникам бывшего лидера необходимо позволить вернуться на родину. Он подчеркнул, что тысячи человек вынуждены жить за границей, поскольку им нельзя попасть домой. «Нужно также немедленно освободить всех ливийских пленников, которые уже девять лет находятся в тюрьмах», — добавил мужчина.

Двоюродный брат Каддафи — руководитель «Фронта национальной борьбы в Ливии», большинство его активистов были сторонниками бывшего ливийского лидера и эмигрировали после свержения режима в 2011-м. Многие из них сейчас выступают против ПНС, часть из них даже служит в Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

Правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи был свергнут и убит во время гражданской войны в 2011 году. После этого его родственников стали активно преследовать: кого-то убили повстанцы, кого-то взяли в плен, некоторым удалось сбежать.

В результате событий 2011-го страна оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, на стороне которого выступает ЛНА во главе с Хафтаром. На западе в Триполи заседает ПНС, который возглавляет Фаиз Саррадж.

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