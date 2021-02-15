Глава МИД Перу подала в отставку из-за вакцинации вне очереди

Министр иностранных дел Перу подала в отставку на фоне скандала вокруг вакцинации чиновников против коронавируса вне очереди. Об сообщил президент страны Франсиско Сагасти, передает газета The Guardian.

Ранее по той же причине в отставку ушел министр здравоохранения страны. Сагасти заявил, что граждане страны имеют полное право испытывать «возмущение и гнев по поводу этой ситуации, которая ставит под угрозу огромные усилия многих перуанцев по борьбе с COVID-19».

Скандал разразился на минувшей неделе после того, как бывший президент Перу сознался, что вместе с супругой тайно вакцинировался препаратом китайской компании Sinopharm еще в октябре. Теперь новое руководство страны пытается установить личности всех тайно привившихся чиновников. Издание отмечает, что Сагасти распорядился отправить их всех в отставку.

По последним данным, в Перу зафиксировано 1,2 миллиона случаев заражения коронавирусом. Более 43 тысяч перуанцев скончались от осложнений, вызванных инфекцией.