Американский LongShot «уничтожит» российский Су-57

В рамках проекта LongShot Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США создается запускаемый с истребителя беспилотник, выступающий носителем ракет класса «воздух-воздух», уничтожающих самолеты противника, пишет Popular Mechanics.

Согласно американскому журналу, появление подобного оружия объясняется тем, что «новое поколение российских и китайских истребителей и ракет быстро меняет правила игры». В публикации, в частности, упоминаются китайская ракета PL-15 истребителя J-20 и российская Р-37М самолета Су-57.

Материалы по теме Бюджетный убийца США испытали «истребитель шестого поколения». Чем это грозит России? Летающая смерть США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?

Издание отмечает, что по дальности американские ракеты, в частности, AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM), уступают китайским и российским. Журнал уверяет, что «LongShot может все изменить». Издание пишет, что в Управлении перспективных исследовательских проектов Пентагона не раскрывают сроки готовности оружия.

Среди подрядчиков, которые планируют представить свои проекты LongShot, называются американские компании Northrop Grumman, General Atomics и Lockheed Martin.

В феврале ветеран Корпуса морской пехоты (КМП) США Алекс Холлингс в блоге Sandboxx признал, что истребитель четвертого поколения F-15EX Advanced Eagle вряд ли победит самолеты пятого поколения — российский Су-57 и китайский J-20.

В том же месяце военный эксперт Петр Бутовский на страницах американского журнала Aviation Week & Space Technology заявил, что в настоящее время Россия не способна самостоятельно создать перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП), известный как МиГ-41.