Самолет остановили за секунды до взлета из-за странного пассажира с ребенком

В Великобритании полиция остановила самолет за несколько секунд до взлета, чтобы арестовать странного пассажира, подозреваемого в похищении четырехлетней девочки. Об этом пишет The Sun.

В четверг, 11 февраля, в 16:47 по местному времени в один из полицейских участков графства Ноттингемшир поступило сообщение о краже ребенка неизвестным мужчиной. «Когда мы его получили, поиски подозреваемого превратились в гонку на время», — рассказал детектив-сержант Рут Уолк (Ruth Walke).

Благодаря записям на камерах дорожного видеонаблюдения машину подозреваемого отследили в аэропорту Хитроу. Офицеры полиции выяснили, что подозреваемый зарегистрирован на рейс, вылетающий в Бухарест (Румыния) тем же днем в 18:00.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли в аэропорт, когда самолет уже был на взлетной полосе — рейс был отменен всего лишь за несколько секунд до вылета. Полицейские поднялись на борт и на глазах пассажиров арестовали подозреваемого.

«Это была фантастическая работа целого штаба офицеров и детективов из разных участков графства Ноттингемшир и столичной полиции Лондона», — комментирует Уолк. Как сообщает издание, 32-летний подозреваемый был допрошен детективами и выпущен под залог. Похищенную девочку вернули матери.

В ноябре 2019 года сообщалось о похищении двоих туристов московским таксистом после их отказа оплатить поездку из ночного клуба в отель. Иностранцев силой посадили в другой автомобиль и отвезли к банкомату, чтобы они сняли наличные деньги и заплатили. Такси обошлось отдыхающим в десять тысяч рублей.