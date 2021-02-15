Мужчина-модель раскрыл свои мысли во время дефиле и прославился в сети

Манекенщик из Торонто раскрыл трудности своей профессии на примере модных шоу, в которых он принимал участие, и прославился в сети. На соответствующий ролик в TikTok обратили внимание журналисты Daily Mail.

На кадрах 20-летний Матье Симоно (Mathieu Simoneau) запечатлен во время различных дефиле, видео сопровождается его рассказом о мыслях, которые возникали у него во время работы. В частности, парень признался, что во время показа он всегда напоминает себе, что ему нельзя смеяться.

Симоно также вспомнил, как однажды ему выпал шанс пройтись по подиуму вместе с супермоделью Беллой Хадид. По словам манекенщика, он шел позади знаменитости и думал только о том, чтобы не упасть.

Также Симоно рассказал о других неочевидных проблемах, возникающих во время шоу: например, однажды ему мешали очки, сползшие на кончик носа, «провисшие» штаны слишком большого размера и рюкзак, который весил 18 килограммов.

Кроме того, на одном из показов Симоно был одет в серую шляпу с широкими полями. Парень отметил, что головной убор закрывал ему обзор на подиум, поэтому ему пришлось идти наугад. Вдобавок герой материала подчеркнул, что ему сильно мешает слепящий свет прожекторов.

Публикация Симоно стала вирусной и набрала больше четырех миллионов просмотров и 1,4 миллиона лайков. Комментарии Симоно рассмешили пользователей сети, однако они похвалили его за профессионализм. «Наверное, это так тяжело — не смеяться. Особый вид боли», «Я бы никогда не смогла сохранить невозмутимость», «Столько уважения к тебе за то, что тебе удается не смеяться! Это серьезный уровень самоконтроля», «Я с трудом стою на ногах, что уж говорить о модельной проходке», — писали они.

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