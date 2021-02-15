Почти половина российских компаний решили поднять цены

Почти половина российских компаний (44 процента) решили поднять цены на свои продукты и услуги на 8-10 процентов в этом году. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на данные Центра стратегических разработок (ЦСР).

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При этом предприятия ожидают и увеличения спроса на свою продукцию. Около 43 процентов компаний планируют вырасти за счет выхода на новые рынки внутри России. Главным тормозом для развития бизнеса остаются ограничения из-за пандемии коронавируса. В число основных преград также попали рост тарифов на услуги, падение спроса и отток клиентов.

Игроки рынка считают, что тяжелая промышленность, сфера торговли и услуг покажут самые высокие темпы роста в текущем году. Самые высокие ожидания по росту зарплат в начале 2021 года демонстрируют предприятия в сферах энергетики, ресурсов, фармацевтики и здравоохранения. В опросе приняли участие более шести тысяч компаний.

В прошлом году около 1,54 миллиона юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (ИП) и фермерских хозяйств прекратили свое существование. Это почти каждый пятый бизнес. Такой показатель стал рекордом для страны за последние шесть лет. Больше всего бизнесов ушло с рынка Москвы и Московской области.