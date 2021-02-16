ДНР обвинила Украину в подготовке провокации на границе

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики обвинила Службу безопасности Украины (СБУ) в подготовке резонансной провокации на границе между ДНР и подконтрольной Киеву территорией. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным Народной милиции, группа саперов под руководством сотрудников СБУ уже неделю работает в районе КПВВ «Новотроицкое».

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«Не исключаем, что их действия связаны с подготовкой провокации с целью попытаться обвинить республику в разведывательно-диверсионной деятельности», — заявили в пресс-службе милиции.

Украинские силовики выбрали «Новотроицкое» из-за большого скопления мирных жителей, считают в Донецке. «Это позволит сделать провокацию наиболее резонансной», — отметили в пресс-службе.

Утром 15 февраля был взорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова с позывным «Длинный». Он получил осколочные ранения и был госпитализирован. Власти ДНР расценили произошедшее как теракт и возложили ответственность на главкома украинской армии Руслана Хомчака.