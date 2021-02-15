Трое украинских военных подорвались в Донбассе

Штаб операции объединенных сил (ООС) Украины сообщил о гибели трех своих военнослужащих в Донбассе. Запись об этом появилась на странице командования операцией в Facebook.

Инцидент произошел 14 февраля в районе села Новолуганское, которое находится под контролем украинских военных. Группа из трех солдат меняла тактическую позицию, когда подорвалась на неизвестном устройстве. Никто из них не выжил в результате взрыва.

Сейчас штаб пытается выяснить все обстоятельства гибели солдат, на месте работает группа специалистов-саперов и военных инспекторов. Другие подробности смерти военных командование не раскрывает, в случившемся оно обвинило власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

15 февраля власти ДНР обвинили главкома украинской армии Руслана Хомчака в том, что он стоит за подрывом комбата Народной милиции ДНР Сергея Попова. Под его автомобилем сработало самодельное взрывное устройство. Командир батальона вез в школу дочку. Он получил осколочные ранения, девочка — контузию и шок. Они были доставлены в больницу.