Популярный блогер «примерил» беременность и попал под шквал критики

Популярный YouTube-блогер Джеймс Чарльз (James Charles) «примерил» беременность на сутки и столкнулся с мощной критикой в соцсетях. Свой ролик он анонсировал в Instagram обнаженной фотографией с накладным животом, напоминающей съемку Бейонсе 2017 года, когда она ждала близнецов.

Снимок «беременного» блогера, который он подписал словом «сюрприз», сначала удивил его подписчиков. Они массово писали, что сбиты с толку и даже поздравляли Чарльза. «Как это произошло? Ты забеременел раньше меня?», «Я действительно потеряла дар речи», «У меня так много вопросов» — писали юзеры.

В своем видео позднее бьюти-блогер пояснил, что идея челленджа пришла ему во время общения с беременной подругой, которая заявила, что он не протянет 24 часов, будучи беременным. «Я подумал про себя: "Хорошо, вызов принят"» — рассказал Чарльз. При этом блогер указал, что его ролик не преследует цели высмеять беременность и осложнения, которые с ней связаны.

Однако некоторые пользователи увидели в фотографии Чарльза отсылку к кадру американской певицы Эшли Франджипани, известной как Холзи, которая в конце января объявила о своей беременности, подписав ее аналогичным образом. Кроме того, в сеть попали кадры фотосессии блогера, во время который он утверждает, что похож на нее.

По данным BuzzFeed, сама артистка вскоре после публикации блогера отписалась от него. Уточняется, что ранее певица рассказывала, что несколько лет назад во время концерта пережила выкидыш, после чего лечила эндометриоз, чтобы иметь возможность снова забеременеть.

«Я люблю Джеймса, но это как-то немного странно», «Это отстой, Холзи сделала эти фотографии, чтобы рассказать о своей беременности после борьбы с эндометриозом и выкидышами», «У Холзи был эндометриоз. А для него и его команды говорить "как Холзи", пока он делает фотографии свой ненастоящей беременности, чертовски отвратительно, и это насмешка над всем, через что она прошла» — возмутились другие пользователи соцсетей.