Украинского депутата обвинили в избиении комика

Украинский сценарист и комик Владислав Капица обвинил депутата Киевского городского совета от партии «Голос» Константина Богатова в избиении. Об этом сообщает «Обозреватель».

По его словам, конфликт произошел на стендап-выступлении в Киеве. Как сообщил Капица, в результате инцидента у него образовался синяк, немного повреждена кожа на руке и сломаны очки.

Потерпевший рассказал, что во время выступления комика Дмитрия Полищука депутат потребовал остановить шоу из-за нецензурной лексики и настоял на включении света в зале. «Прекратить! Что здесь? Как такое может бить? Какие матюки? Ну где свет?», — процитировал он слова Богатова.

Между сценаристом и депутатом произошла потасовка. «После этого он бьет меня по лицу, попутно затрагивая телефон, которым я снимал его. Телефон вылетает, видео выключается, но часть сохраняется. Затем я блокирую следующий удар, ловлю его и отталкиваю. Это буквально было за 20 секунд», – отметил Капица.

После перепалки на место прибыли сотрудники Национальной полиции, и Богатов покинул зал.

В пресс-службе партии «Голос» сообщили, что считают поведение Богатова недопустимым, а сам инцидент позорным. Представители «Голоса» извинились перед Капицей и всеми свидетелями за «недопустимые высказывания и действия» депутата. «Подобное поведение Константина Богатова несовместимо с ценностями партии "Голос"», — отметили в заявлении. В партии пообещали обсудить поведение Богатова и дать надлежащую оценку его действиям.