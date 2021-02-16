Лукашенко одобрил проект об экспорте нефтепродуктов через российские порты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о перевалке на экспорт белорусских нефтепродуктов через российские порты. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского главы, передает РИА Новости.

Согласно документу, в 2021-2023 годах белорусские предприятия перевалят более 9,8 миллиона тонн грузов в российских портах на Балтийском море. В частности, речь идет о таких продуктах, как мазут, бензин и масло.

Также предполагается заключение контрактов по принципу «бери или плати». Если отправитель груза обеспечивает перевалку продуктов меньше согласованного объема, то морской терминал все равно получает плату за весь согласованный объем.

Минтранс России сообщал, что соглашение будет заключено 15 февраля. При этом в Минске заявили, что документ подпишут позднее этой даты из-за завершения внутригосударственных процедур. Правительство России одобрило соглашение еще в конце января.

Переговоры о поставках белорусских товаров через порты Ленинградской области велись последние несколько месяцев. Поводом для них стали санкции стран Балтии, не признавших итоги выборов в Белоруссии и Александра Лукашенко в качестве президента.